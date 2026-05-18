Esenyurt Belediyesinden sanayi bölgesinde temizlik çalışması

Esenyurt Belediyesi, 'Esenyurt'a Bahar Temizlikle Geliyor' kampanyası kapsamında Osmangazi Mahallesi sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Kaçak moloz döküm alanları temizlendi, cadde ve sokaklar yıkandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatları doğrultusunda sahaya inen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez çalışmalarını Osmangazi Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesinde yoğunlaştırdı.

Çalışmalara Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir ile Osmangazi Mahalle Muhtarı Selda Güleş de katıldı.

Çalışma kapsamında sanayi bölgesindeki kaçak moloz döküm alanları temizlendi, cadde ve sokaklar yıkama araçlarıyla hijyenik hale getirildi.

Park ve yeşil alanlarda da bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkez Amiri Eyyüp Bingöl, Başkan Vekili Aksoy'un talimatı doğrultusunda ilçede başlatılan bahar temizliği kampanyası çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Osmangazi Mahallesi'nde, özellikle sanayi bölgesinde ana caddeler üzerinde oluşan kötü görüntülerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Bingöl, "JCB araçlarımız, tırlarımız ve ekiplerimizle birlikte çevre kirliliğine neden olan atıkların bertaraf edilmesini sağlıyor, ana arterlerde kapsamlı mıntıka temizliği yapıyoruz. Amacımız hem daha temiz bir çevre oluşturmak hem de vatandaşlarımıza daha sağlıklı yaşam alanları sunmak. Bu vesileyle tüm Esenyurtlu hemşehrilerimizden de çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz. 'Daha temiz çevre, daha temiz insan' anlayışıyla lütfen çevremizi temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Koç
