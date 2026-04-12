Esenyurt'ta polis merkezinde taşkınlık çıkaran avukat hakkında adli işlem başlatıldı

Esenyurt'ta bir avukat, polis merkezinde yabancı uyruklu bir kişiyle görüşme talebi üzerine taşkınlık çıkararak kamu düzenini bozdu. Hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı ve olay müfettiş tarafından incelenecek.

Esenyurt'ta, polis merkezinde taşkınlık çıkararak kamu düzenini bozucu davranışlarda bulunan avukat hakkında "tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün 21.30 sıralarında Yunus Emre Polis Merkezi'nde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kendisini avukat olarak tanıtan Y.Ö'nün, idari işlem kapsamında İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmek üzere polis merkezinde bulunan yabancı uyruklu bir kişiyle görüşme talebinde bulunduğu belirtildi.

Y.Ö'nün görüşme sonrası görevli personelin yasal sürece ilişkin bilgilendirmelerine rağmen taşkınlık çıkararak polis merkezinde kamu düzenini bozucu davranışlarda bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Görevli personele karşı direnç gösteren ve çeşitli iddialarla ortamı provoke etmeye çalışan şahıs, herhangi bir zor kullanımı olmaksızın polis merkezi dışına çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Y.Ö. isimli avukat hakkında, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda "tehdit" suçundan gerekli adli tahkikatın başlatıldığı belirtilerek, bahse konu olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
