Esenyurt'ta Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.
Esenyurt'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ahu Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel