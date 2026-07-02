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Esenyurt'ta 18 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt'ta 18 katlı bir binanın 12. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye aracı dar alanda manevra yapamayınca binaya çarptı.

Esenyurt'ta 18 katlı bir binanın 12. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi 1995. Sokak'ta bulunan binadaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiyenin merdiven aracı dar alan nedeniyle manevra yapamayınca binaya çarptı.

Binada ofisi bulunan Serhat Eraldu, "Ofisimiz, 13. katta. Balkona hava almak için çıktığımızda gördük, alevler büyümeye başladı. Biz de can havliyle aşağı indik. Neden çıktığını bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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