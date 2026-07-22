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Esenyurt'ta kavga sonrası sitenin 16'ncı katından düşen Emirhan hayatını kaybetti; 4 gözaltı

Esenyurt'ta kavga sonrası sitenin 16'ncı katından düşen Emirhan hayatını kaybetti; 4 gözaltı
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Esenyurt'ta bir sitede arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra 16. kattan düşen Emirhan Yıldız (28) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT'ta, iddiaya göre Emirhan Yıldız (28), arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü. Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emirhan Yıldız'ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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