Haberler

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo 550 Gram Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde, 950 gram kimyasal madde, 68 bin 250 lira ve 150 dolar nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı

Koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

Görüntülere tepki yağmıştı! Bu rezillik cezasız kalmayacak
SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj

Tarihi gelişmeye Kılıçdaroğlu sessiz kalmadı! 3 dilde mesaj
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

Bulutların üzerinde başlayan fenalık ölümle bitti
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme