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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Elektrik panosundaki kabloların yanması sonucu yaşanan olayda, bazı hastalar tahliye edilirken, günlük ameliyatlar ertelendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.

Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.

Özgüneş, "Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi." dedi.

Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş, "Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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