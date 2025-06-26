Esenyurt Belediyesi Yeni Temizlik Araçlarını Teslim Aldı

Esenyurt Belediyesi Yeni Temizlik Araçlarını Teslim Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 8 temizlik aracından ilk 4'ünü teslim aldı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çöp sistemini dönüşüme sokarak atık yönetimini geliştirmek amacıyla yeni sistemler hayata geçireceklerini belirtti.

Esenyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe edilen temizlik araçlarını teslim aldı.

Bakanlık tarafından hibe edilen 8 temizlik aracından ilk 4'ü, Esenyurt Belediyesi eski hizmet binası önüne getirildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çöp sistemini çöp olmaktan çıkararak, atık yönetim sistemi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediyelerin zorlandığı alanlardan birinin atık yönetimi olduğunu belirten Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nde kiralama ihaleleri yerine atık filosu kurarak bu sorunu aşmak istediklerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteği için teşekkür eden Aksoy, "Filonun geri kalanı için İller Bankası kredisi kullanarak, araçlarımızın tamamına yakınını sıfırlamış olduk. Böylelikle yeni nesil motor kullanan araçlarda daha az yakıt tüketimi, bununla beraber daha iyi hizmet edebilme şansı tanımış olduk. Arkadaşlarımız bir hesaplama yaptı; 12 aylık kiralama bedeline karşılık bu araçları temin ettik." dedi.

Aksoy, yeni araçların 24 saat esasına göre çalışacağını ve ekonomik ömürlerinin en az 5 yıl ve üzeri olarak planlandığını aktardı.

Temizlik araçlarında yer alan kamera sistemiyle toplanan çöplerin kayıt altına alınacağını dile getiren Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu araçlarımızın ön, araç içi, arka kasa kameraları olacak. Bu kameralardan atığı döken, toplanan, kilo, tonaj, hepsini yapay zeka ürünleriyle takip ederek sevkiyatlarını kontrol altına alacağız. Böylelikle fazladan gösterilen hak ediş bedelleriyle atık yönetiminin en büyük kaygılarını engellerken hem de ilçenin atık kapasitesini ölçmüş, değerlendirmiş ve yönetmiş olacağız. Amacımız, artık Esenyurt'ta çöp sorununu bilimsel yöntemlerle şeffaf şekilde izleyebilmek, internet ve uygulama yöntemleriyle mobil olarak da takip edilecek sistemler yaratmak."

Aksoy, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşümü artırarak araçların yükünü azaltmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil

Olana bitene Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

İran'a ait nükleer tesisin vurulduğu anın görüntüleri paylaşıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

14. kattan düşen Şeyma'nın şüpheli ölümüne savcılık "cinayet" dedi
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.