Esenyurt Belediyesi'nden Kadınlar ve Çocuklar İçin Eğlenceli Piknik

Esenyurt Belediyesinin piknik organizasyonuna katılan kadınlar ve çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde ikamet eden kadınlara ve çocuklara yönelik piknik düzenliyor.

Belediyeye ait mesire alanındaki organizasyonda kadınlar için el sanatları atölyeleri, çocuklar içinse yüz boyama etkinliği yapılıyor.

Etkinliğe katılan kadınlar belediyeye teşekkür ederek, bunun mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve sosyal hayata katılımı artırdığını kaydetti.