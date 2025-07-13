Esenyurt Belediyesi'nden Kadınlar ve Çocuklar İçin Eğlenceli Piknik
Esenyurt Belediyesi, her hafta farklı mahallelerde kadınlar ve çocuklar için piknik organizasyonu düzenliyor. Etkinliklerde el sanatları atölyeleri ve yüz boyama gibi aktiviteler bulunuyor, katılımcılar dayanışma ve sosyal hayata katılımlarını artırdıklarını belirtiyorlar.
Esenyurt Belediyesinin piknik organizasyonuna katılan kadınlar ve çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde ikamet eden kadınlara ve çocuklara yönelik piknik düzenliyor.
Belediyeye ait mesire alanındaki organizasyonda kadınlar için el sanatları atölyeleri, çocuklar içinse yüz boyama etkinliği yapılıyor.
Etkinliğe katılan kadınlar belediyeye teşekkür ederek, bunun mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve sosyal hayata katılımı artırdığını kaydetti.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel