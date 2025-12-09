Esenyurt'ta yemek artıkları hayvanlar için mamaya dönüşüyor

Esenyurt Belediyesi, aşevi ve ilçe genelindeki işletmelerden toplanan yemek artıklarını mama haline getirerek hayvanların beslenmesinde değerlendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin aşevinde kalan yemekler ile ilçedeki fırın, lokanta ve çeşitli işletmelerden toplanan bayat ekmek ve artan gıda ürünleri ekipler tarafından her gün düzenli şekilde toplanıyor.

Toplanan gıda ürünleri, Esenyurt Belediyesi Hayvan Barınağı içinde yer alan Mama Üretim Merkezine götürülüyor. Merkezde uzman personel tarafından işlenen gıdalar mama haline getirilerek, barınakta bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

Bu uygulama ile günlük 300 kilogram, aylık ise 9 ila 10 ton arası mama üretimiyle hayvanlara gıda desteği sağlanıyor.

Çalışma sayesinde hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de ilçedeki hayvanların sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmesi sağlanıyor.