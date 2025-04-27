Esenyurt Belediyesi, 127 Bin Vatandaşa Afet Bilinci Eğitimi Verdi

Esenyurt Belediyesi, olası afetlere karşı hem teknik altyapı hem de toplumsal farkındalık amacıyla 127 bin vatandaşa ve 155 bin öğrenciye eğitim verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede şimdiye kadar 127 bin kişiye afet bilinci eğitimi verildi.

Eğitim çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm devlet okulları, 15 özel okul ile 112 sivil toplum kuruluşunda 155 bin 725 öğrenci ve öğretmen afetlere karşı bilinçlendirilirken sanayi tesisleri ile fabrikalarda tahliye tatbikatları düzenlendi.

Belediye envanterinde bulunan 7 deprem konteyneri, 2 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve jeneratör, kırıcı, delici, kaldırıcı gibi ekipmanlar 74 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi tarafından kullanıma hazır şekilde bekletiliyor.

Deprem anında eşya devrilmelerine karşı kamu binalarının yanı sıra talep eden vatandaşlar, yaşlı ve engellilerin evlerinde sabitleme çalışmaları yapılıyor.

"Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi"yle, 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitimlerle katılımcılara afetlere karşı ilk müdahale yetkinliği kazandırılıyor.

Eğitimlerde evde tehlike avı, afet çantası hazırlama, yangın söndürme ve su stoku oluşturma gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Lojistik Sorumlusu Rıdvan Tüel, "Ekiplerimiz 7/24 görev başında. Araçlarımız ve ekipmanlarımızla birlikte anında müdahaleye hazırız. Her afet bizim için bir uyarı niteliğinde ve eksiklerimizi görüp hızla tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.