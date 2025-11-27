Haberler

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Projeleri Yerinde İnceledi

Güncelleme:
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kent Yönetim Merkezi'nde ve çevredeki kültür ile eğitim tesislerinde yenileme projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Hastane çevresi düzenlemeleri ve otopark planlamalarına dair detayları da değerlendirdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kent Yönetim Merkezi'nden kültür ve eğitim tesislerindeki yenilemelere, hastane çevresi düzenlemelerinden otopark planlamasına kadar birçok projeyi sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, ilk ziyaretini belediye ek hizmet binasında bulunan Kent Yönetim Merkezi'ne yaptı.

Afet ve acil durumlarda hızlı koordineli müdahale için oluşturulan merkezdeki inşa ve teknik altyapı çalışmalarını inceleyen Aksoy'a, araçlı kameralar, sensörler ve entegre izleme sistemlerini içeren teknolojik donanımların kurulum sürecine ilişkin bilgi verildi.

Vatandaşların daha konforlu bir kullanım alanına kavuşması için yenilenen Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Aksoy, tadilatın sürdüğü Ziya Gökalp Kütüphanesi'ne geçti. Aksoy, özellikle çocuklar ve gençler için daha sıcak, modern ve rahat bir ortam sunabilmesi amacıyla kapsamlı bir yenileme süreci yürütülen kütüphaneyle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Esenyurt yerleşkesinde de incelemelerde bulunan Aksoy, hastane çevresindeki aydınlatma eksiklikleri, peyzaj düzenlemeleri, yol sorunları ve kreş sınıflarının iyileştirilmesi konularını yerinde değerlendirdi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
