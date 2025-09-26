Esenyurt Adalet Sarayı'nın inşaatı yıl sonunda başlayacak

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yapımı planlanan Esenyurt Adalet Sarayı projesinin hazırlık sürecinde sona gelindiğini ve inşaatın yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Gökevler Mahallesi'nde yapılması planlanan Esenyurt Adalet Sarayı Projesi de ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, adliye projesinin hazırlık sürecinde sona gelindiğini, ihale aşamasının kısa süre içinde tamamlanarak inşaatın yıl sonunda başlayacağını belirtti.

Esenyurt Adalet Sarayı için Bakan Tunç'tan ciddi destek aldıklarını kaydeden Aksoy, "Proje çalışmalarında sona yaklaşılan adliye binamız için ihale süreci çok yakında başlayacak. Esenyurt'un yatırımlarının takibini birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyor, kamu hizmetlerinde adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu büyük projenin ilçemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

85 bin metrekare kapalı alan

Esenyurt Adalet Sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Modern mimarisiyle dikkati çeken proje, yalnızca bölge halkına daha hızlı ve etkin adli hizmetler sunmakla kalmayacak aynı zamanda ilçenin kurumsal altyapısına da önemli katkılar sağlayacak.

Yeni adalet sarayı sayesinde ilçe yargı hizmetlerinde daha güçlü ve donanımlı bir yapıya kavuşacak.

Böylece vatandaşlar adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.