Esenlerli gençler, Bilal Sonses konseriyle baharı coşkuyla karşıladı

ÇAY, AFYON (Bültenler) - Çay ve salep ikramının yapıldığı etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.Gençlik konserinde gençlere dev kazanlarda sıcak çay ve salep ikramı yapıldı. Ayrıca etkinliğe katılan tüm gençlere yağmurluk ve internet paketi hediye edildi. Çok sayıda gencin baharı karşıladığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.

OKULDAN ÇOCUKLARIMIZI ALIP KONSERE GETİRDİK

Arkadaşıyla birlikte çocuklarını okuldan alıp konsere gelen Tuba Gençtürk, "Arkadaşlarımızla geldik. Okuldan çocuklarımızı alıp konsere getirdik bir değişiklik olsun diye. Hem çocuklarımızın üzerinden o stresi gitsin hem buradaki o enerjiyi atmosferi tatsınlar istedik. Belediye Başkanımızdan çok memnunuz Allah razı olsun. Bize böyle güzel etkinlikler yaptığı için bu alanı bize sağladığı için çok teşekkür ederiz. Yazın da çok güzel oluyor buralar. Çok memnunuz çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

BİLAL SONSES'İ SEVDİĞİM İÇİN KARŞIDAN GELDİM

Anadolu yakasından konser için geldiğini ifade eden Aleyna Cengiz ise, "Arkadaşlarımla geldim. Bilal Sonses'i sevdiğim için karşıdan geldim. Eğleneceğimi düşünüyorum. O yüzden geldim. Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum gerçekten kendisini de çok seviyorum" dedi.

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