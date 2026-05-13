"6. Esenler Öykü Günleri" 15 Mayıs'ta başlayacak

Güncelleme:
15-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Esenler Öykü Günleri'nde 'Memleket Öyküleri' teması altında modern öykücülük tartışılacak. Onur konuğu yazar Necip Tosun'un katılacağı etkinlikte, edebiyatın yanı sıra sinema ve müzik etkinlikleri de yer alacak.

Esenler Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Esenler Öykü Günleri", 15-17 Mayıs'ta edebiyatseverleri buluşturacak.

"Memleket Öyküleri" temasıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki onur konuğu, modern öykücülüğün önemli isimlerinden yazar Necip Tosun olarak belirlendi.

Etkinlik programı kapsamında memleket kültürü, aidiyet duygusu ve insan hikayeleri edebiyat penceresinden ele alınacak.

Üç gün sürecek organizasyon boyunca toplam yedi oturumda, Türk öyküsünde memleket tasviri, uyarlama filmler üzerinden memleket okumaları, anlatının dönüşümü ile Necip Tosun hikayeciliği ve kuramcılığı gibi başlıklar tartışılacak.

Etkinliğe Selma Maşlak, Veysel Altuntaş, Selma Aksoy Türköz, Hatice Bildirici, Yusuf Ziya Gökçek, Murat Saraçoğlu, Erkan Şimşek, Mukadder Gemici, Ebru Burcu Yılmaz, Ahmet Melih Karauğuz, Sebahat Meraki, Bülent Ayyıldız, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul ve Mustafa Aplay konuşmacı olarak katılacak.

Program içeriğinde edebiyatın yanı sıra sinema ve müzik etkinlikleri de yer alırken, Türk edebiyatından sinemaya uyarlanan önemli eserlerden biri kabul edilen "Anayurt Oteli" filminin gösterimi yapılacak.

6. Esenler Öykü Günleri, sanatçı Aykut Kuşkaya'nın seslendireceği "Memleket Türküleri" konseri ile sona erecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
