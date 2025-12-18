Esenler'de Zincirleme Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Esenler 'de aynı istikamette ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında O-3 Otoyolu Esenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halindeki 4 araç henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Bilal A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 aracın hasar aldığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.