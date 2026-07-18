Esenler'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan Gazel G'ye otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Kaza bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde ilerleyen D.T. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gazel G'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Gazel G, ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü D.T, emniyete götürüldü.
Öte yandan, kaza bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok