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Esenler'de otomobilin kadına çarptığı anlar kamerada

Esenler'de otomobilin kadına çarptığı anlar kamerada
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Gazel G. isimli kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

ESENLER'de yolun karşısına geçmeye çalışan Gazel G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Dursun T.'nin yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gazel G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Gazel G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Dursun T. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan kaza anı yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve kadının yola savrulması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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