Esenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu

Esenler'de bir iş yerinde çıkan yangının ardından, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın yerinde kimliği belirlenemeyen iki kişiye ait cesetler bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenler'de, iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kimliği belirlenemeyen 2 kişiye ait ceset bulundu.

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
