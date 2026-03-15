Esenler'de çıkan yangında şüpheli ölüm

Esenler'de çıkan yangında şüpheli ölüm
Esenler'de 5 katlı bir binada çıkan yangında, itfaiye ekipleri olay yerinde Muhammet Emre Hacıoğlu'nun cansız bedenini buldu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Hacıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, - ESENLER'de 5 katlı binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu'nun (30) cansız bedenini buldu. Ekiplerin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hacıoğlu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Birlik Mahallesi 781. Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı dairede inceleme yapan ekipler, Muhammet Emre Hacıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ölümü şüpheli bulunan Hacıoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Hacıoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
