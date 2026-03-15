Esenler'de yangın çıkan binada ceset bulundu

Esenler'de yangın çıkan binada bir kişinin cesedi bulundu.

Birlik Mahallesi 781. Sokak'taki 5 katlı binanın 1. katında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin dairede yaptığı incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu'nun (30) cansız bedenine rastlandı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.