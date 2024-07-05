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Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Tutuklandı

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Esenler'de yapılan denetimler sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, cep telefonu ve para ele geçirildi.

Esenler'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tuna Mahallesi'ndeki denetimler ve uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdu.

Aracın önünde oturan bir kişinin arka paspasa bir cisim attığının görülmesi üzerine yolcular araçtan indirildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen B.K. ve İ.K'nin üstünde ve araçta yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir sokakta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheli S.Ç. evine gireceği esnada yakalandı.

Şüphelinin üstünde bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, cep telefonu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Evdeki aramalarda da bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 adet peçetelere emdirilmiş uyuşturucu madde, aparatlar, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, cep telefonu ile 2 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. ve S.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken şüphelilerden İ.K. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Cep Telefonu Esenler 3.Sayfa Güncel Haberler

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