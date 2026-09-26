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Esenler'de polise bıçakla yaklaşan şüpheli silahla yaralandı, bekçi hafif yaralandı

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Esenler'de polise bıçakla yaklaşan şüpheli silahla yaralandı, bekçi hafif yaralandı
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Esenler'de elinde bıçakla polise yaklaşan şüpheli, uyarılara rağmen ilerleyince silahla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken olay sırasında bir çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı.

Esenler'de elindeki bıçakla polise yaklaşan şüpheli, silahla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Turgutreis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde görev yaptıkları noktaya elinde bıçakla koşarak yaklaşan kişiye "Dur" ikazında bulundu.

İkazlara uymayarak ekiplere doğru ilerlemeye devam eden şüpheli, polisin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı.

İncelemede şüpheli S.Ş'nin (45) "kasten yaralama ve gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan zanlıya müdahale anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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