Esenler'de pazar günleri inşaat çalışması yasaklandı

Esenler Belediyesi, vatandaşların hafta sonunu daha huzurlu geçirebilmesi için pazar günleri inşaat çalışması yapılmasını yasakladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonlarında artan gürültü şikayetleri dikkate alınarak, pazar günleri ilçe genelinde inşaat çalışmalarına yasak getirildi.

Uygulamayla vatandaşların dinlenme hakkını korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, kurala uymayan kişi ile firmalar hakkında cezai işlem uygulayacak.

Açıklamada görüşüne yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, vatandaşların huzurunun ve mutluluğunun en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Şehir hayatının yoğunluğunu yaşayan insanların pazar günü dinlenebilmesi gerektiğini vurgulayan Göksu, aldıkları karara hassasiyet gösterileceğine inandığını ifade etti.