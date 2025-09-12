Haberler

Esenler'de Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu motosiklete çarpması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Esenler'de sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Esenler'de seyir halinde olan bir otomobil Tekstilkent sapağını kaçırmamak için aniden sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştı. Otomobil, seyir halinde olan motosiklete taralı alanda çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve bariyerlere kafasını çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sapağa doğru aniden şerit değiştirdiği, motosiklete çarptığı ve motosiklet sürücüsünün yolda savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.