Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Güncelleme:
Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken ekipler olayla ilgili çalışma başlattı ve metro seferlerinde aksama yaşandı.

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
