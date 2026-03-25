Esenler'de bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Esenler'de bir iş yerinde çıkan kavgada 19 yaşındaki Umut Özacar, 17 ve 18 yaşlarındaki üç şüpheli tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Esenler'de çıkan kavgada bir gencin öldürülmesine ilişkin 2'si 17 yaşında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Atışalanı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün, aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle husumet bulunan Umut Özacar (19) ile H.İ. (17) arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra H.İ, arkadaşları K.G (18) ve A.A. (17) ile tekrar yanına geldiği Özacar'ı darbetmeye başladı.

Yaşanan arbede esnasında silahla vurulan Özacar yaralanırken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özacar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaçan şüpheliler H.İ. ve K.G. ile olayda silah kullandığı belirlenen A.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İkisi 18 yaşından küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
