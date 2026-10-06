Haberler

Esenler'de kasten öldürme dahil 5 suçtan aranan şüpheli çatıda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenler'de aralarında "kasten öldürme"nin de bulunduğu 5 ayrı suçtan aranan İ.Ş.'nin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheli, yakalanmamak için bulunduğu binadan yan apartmanın çatısına atladı ancak kaçmayı başaramadı. Adreste bulunan ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen A.B. de gözaltına alınırken evde tabanca, fişek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

5 suçtan aranan İ.Ş.'nin Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Operasyon sırasında çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

POLİS SAKLANDIĞI ADRESİ TESPİT ETTİ

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunan İ.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklandığı bilgisine ulaştı. İ.Ş.'nin arandığı dosyalarda "kasten öldürme"nin de aralarında bulunduğu 5 ayrı suçun yer aldığı belirtildi. Polis ekipleri adresin belirlenmesinin ardından şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE YAN BİNANIN ÇATISINA ATLADI

Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan İ.Ş., bu kez çatılardan kaçmayı denedi. Şüpheli, bulunduğu binanın bitişiğindeki apartmanın çatısına atlayarak polis ekiplerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak İ.Ş.'nin kaçış girişimi sonuç vermedi. Yan binanın çatısına atladığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

AYNI EVDE BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon İ.Ş.'nin yakalanmasıyla sona ermedi. Polis ekipleri şüphelinin saklandığı ikamette bulunan A.B. hakkında da inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde A.B.'nin 18 suç kaydının bulunduğu ve farklı suçlardan arandığı belirlendi. A.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EVDE SİLAH VE FİŞEK BULUNDU

Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği dairede yaptığı aramada tabanca, fişek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken gözaltına alınan İ.Ş. ve A.B. emniyete götürüldü. Her iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

Yine hüsran! A Milli Takımımız, dördüncü maçını da kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi

Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi
Şarjda bırakılan elektrikli araç alev topuna döndü! Bu şekilde söndürülebildi

Alev topuna dönen elektrikli araç suyla sönmeyince bunu yaptılar
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!

Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı

İşte Yasin Kol'un aylık geliri!
Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç

Galatasaray'da 8 futbolcu için aynı karar verildi
TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!

TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin
Acun Ilıcalı'nın ''Kafaya taktım'' dediği yıldız isim, Avrupa'ya damga vurdu

Acun'un ''Kafaya taktım'' dediği yıldız, Avrupa'ya damga vurdu