Esenler'de kar nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredekilerin itmesi kamerada
Esenler'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü, çevredekilerin yardımıyla yola devam etti. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı.
Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.
