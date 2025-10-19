Esenler'de Firari Hükümlü Yakalandı

Esenler'de, polislerin uygulamasında hakkında kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, Oruç Reis Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapmak isteyen polislere direnen kişi, kendisini H.B. olarak tanıttı.

Durumdan şüphelenen polisler, parmak izi taraması yöntemiyle bu kişinin kimlik bilgilerine ulaştı.

Bu kişinin hakkında kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü V.B. olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.