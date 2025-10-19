Haberler

Esenler'de Firari Hükümlü Yakalandı

Esenler'de polis uygulaması sırasında, hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.B. yakalandı. GBT sorgulaması sırasında kimliği tespit edilen V.B., cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Oruç Reis Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapmak isteyen polislere direnen kişi, kendisini H.B. olarak tanıttı.

Durumdan şüphelenen polisler, parmak izi taraması yöntemiyle bu kişinin kimlik bilgilerine ulaştı.

Bu kişinin hakkında kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü V.B. olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
