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Esenler'de damperi açık kamyon iki tabelaya çarpıp kaçtı, sürücü aranıyor

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Esenler'de damperi açık kamyon iki tabelaya çarpıp kaçtı, sürücü aranıyor
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Esenler Metris Kavşağı'nda damperi açık seyreden kamyon yön tabelasına çarparak devirdi. Sürücü kaçmadan önce caddedeki başka bir tabelaya daha çarptı; ekiplerin tabelaları kaldırmasının ardından cadde trafiğe açılırken polis kaçan sürücüyü arıyor.

Esenler'de, damperi açık halde giden kamyon yön tabelalarına çarpıp, devirdi.

Metris Kavşağı'nda damperi açık halde seyreden bir kamyonun çarptığı yön tabelası yola düştü.

Buna rağmen yoluna devam eden kamyonun şoförü kısa bir süre sonra caddedeki başka bir tabelaya çarptı.

Tabelaların ekiplerce yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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