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İstanbul'da ATM kasasından 500 bin lira çalan zanlı tutuklandı

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İstanbul Esenler'de bir banka ATM'sinin kasasından 500 bin lira çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde 32 bin 500 lira ele geçirildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde banka ATM'sindeki kasadan 500 bin lira çalan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde bir bankanın ATM'sindeki kasanın açılıp 500 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.G. (31) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üstünde ve evinde 32 bin 500 lira ele geçirildi.

Hakkında 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık anı, ATM'deki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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