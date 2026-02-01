Haberler

Esenler'de Anneler Arasında Kavga Çıktı

Güncelleme:
Esenler'de çocuklar arasındaki tartışmaya annelerin dahil olmasıyla çıkan kavgada, kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine saldırdı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hafif yaralananlara müdahale etti.

ESENLER'de çocuklar arasında çıkan tartışmaya annelerin dahil olmasıyla kavga çıktı. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 30 Ocak saat 22.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta tartışan çocukların kavgasına anneleri de dahil oldu. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri ise olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadınların kavga ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

