Haberler

Esenler'de yağışın da etkisiyle bir dairenin tavanında çökme meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin tavanı yağışların etkisiyle çöktü. Çökme sonucu salon bölümüne düşen beton parçaları bazı eşyaların zarar görmesine neden oldu, ancak daire sakinleri yaralanmadan kurtuldu.

Esenler'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Kazım Karabekir Mahallesi 1054. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanındaki beton parçalar yağışın da etkisiyle evin salon kısmına düştü.

Beton parçalarının üzerine döküldüğü mobilya ve elektronik eşyaların bazılarında hasar oluştu.

Çökme nedeniyle dairenin tavanındaki çürümüş durumdaki demir iskelet ortaya çıktı.

Büyük bir gürültüyle tavanın çöktüğünü fark eden daire sakinleri yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından tutanak tutulurken, daire sakinleri beton parçalarını temizledi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı