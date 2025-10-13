Haberler

Esenler'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Esenler'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Esenler'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak iki dairede hasar meydana geldi.

Yangın saat 15.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 35.Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Apartmanda yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye,acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında sokakta kısa süreli panik oluşurken, 2 dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
