Esenler'de 5 Katlı Bina Çatısında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İstanbul Esenler'de bir 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken; bölgede panik yaşandı.

İstanbul'da korkutan bir yangın meydana geldi. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

5 KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİK YARATTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
title
