Esenler'de 5 Katlı Bina Çatısında Yangın Çıktı

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken; bölgede panik yaşandı.

İstanbul'da korkutan bir yangın meydana geldi. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

5 KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİK YARATTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.