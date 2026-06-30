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Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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Esenler'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, çatıya sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 1031 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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