Radyonun Yıldızları'nda "Onur Ödülü" sahipleri açıklandı

Güncelleme:
Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlenen Radyonun Yıldızları etkinliğinde bu yıl Türk halk müziği sanatçıları Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak'a 'Onur Ödülü' verecek. Etkinlik 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk ile eserleri ve müzikal duruşuyla hafızalarda yer edinen Fatih Kısaparmak'a "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen ödül gecesi, 15 Şubat'ta Esenler'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Geçen yıl "Radyo Vefadır" temasıyla gerçekleştirilen Radyonun Yıldızları, bu yıl radyonun geçmişine ve taşıdığı kültürel mirasa vurgu yaparak "Radyo Hafızadır" temasını odağına alıyor. Tema doğrultusunda hazırlanan ödül gecesi, radyonun kuşaklar arasında kurduğu bağı ve yıllar boyunca biriken hatıraları yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
500

