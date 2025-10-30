Haberler

Esenler Belediyesi Gazze İçin Yardım Gemisi Gönderiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Belediyesi, Gazze'deki insani krize duyarsız kalmayarak, esnafın katılımıyla 'Bugünkü Kazancım Gazze İçin' kampanyası kapsamında yardım malzemeleri taşıyan bir gemiyi Gazze'ye göndermeye hazırlanıyor. Yardım kolileri, temel yaşam malzemeleriyle dolu olacak.

Esenler Belediyesi, Gazze'de yaşanan insani drama kayıtsız kalmayarak bölgeye yardım malzemeleri taşıyacak bir gemiyi yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki esnafın katılımıyla "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyası kapsamında anlamlı bir dayanışmaya öncülük eden Esenler Belediyesi, bu kez içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu bir gemiyi Gazze'ye ulaştırmaya hazırlanıyor.

"Sen de Destek Ol, Gemimize Umut Yükle" sloganıyla gerçekleşen kampanya kapsamında, içerisinde dayanıklı gıda maddeleri, bakliyat, sıvı yağ, battaniye, çocuk maması, çocuk bezi ve kullanılmamış giysilerin yer aldığı yardım kolileri, Gazze halkına ulaştırılmak üzere gemiyle yola çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede geçen ay düzenlenen "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyasında esnafın, bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak, büyük bir kardeşlik örneği sergilediğini ifade etti.

Göksu, "Şimdi o gönülden gelen iyiliği bir adım daha büyütüyor, Gazze'ye uzanan bir iyilik yolculuğuna çıkıyoruz. Gazze'de çocuklar aç, anneler çaresiz, şehir yıkık dökük ama biz biliyoruz ki umut asla bitmez. Bu gemi, insanlığın, kardeşliğin ve merhametin gemisidir. Esenler halkının gönlünden çıkan her yardım, Gazze'de bir yüreğe dokunacak. Biz bu gemiyi sadece malzeme yüklü değil, dualarımızla, sevgimizle, kardeşliğimizle gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.