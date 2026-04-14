Esendere Belediyesi ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Esendere Belediyesi, yeni araçlarıyla bu hizmeti sürdürecek.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, basın mensuplarına, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara yaklaşık 7 yıldır ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunduklarını söyledi.

Daha önce bu hizmetin 4 servis aracıyla verildiğini belirten Büyüksu, şöyle konuştu:

"Servis aracı sayısını 5'e çıkardık. Bugün itibarıyla Güvenli Mahallemize de toplu taşıma hizmetini vermeye başladık. Beldemizin tamamında ücretsiz ulaşım desteğimiz devam edecektir. Belediyelerin görevi sadece altyapı hizmetleriyle sınırlı değil. Belediyelerin asli görevi sadece yol, su, kanalizasyon ve yeşil alanlar yapmak değildir. Belediyenin en önemli görevlerinden biri de vatandaşına ulaşım hizmeti sunmaktır."

Büyüksu, "Amacımız vatandaşlarımızı hastanedeki randevularına, öğrencilerimizi derslerine, esnafımızı ve kamu çalışanlarını işlerine zamanında ulaştırmaktır. Petrol fiyatları ne kadar artarsa artsın önceliğimiz vatandaşlarımızın rahatlığı ve konforudur." dedi.

Vatandaşlardan Sevilay Altekin ise başlatılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde başlatılan ücretsiz ulaşım desteği güvenli ve kolaylık sağlayacaktır. Hizmetlerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.