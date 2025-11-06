Haberler

Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
DHMİ, Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yaptı. Tatbikatta, uçakta meydana gelen bir kimyasal madde sızıntısı senaryosu ile acil durum müdahaleleri test edildi.

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda, 'Uçak Kazası ve Kimyasal Madde (Arsenik) Sızıntısı' senaryosuna dayalı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerinin operasyonel kapasitesini, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi kabiliyetlerini, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) müdahale yetkinliklerini, iletişim ve iş birliği süreçlerinin etkinliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği; Ankara-Antalya seferini yapan RFF-330 sefer sayılı A321 tipi yolcu uçağında, kalkış sonrası yolcu ve mürettebatta bulantı, kusma ve bilinç kaybı belirtileri nedeniyle kabin ekibi acil iniş talebinde bulundu.

YANGIN ÇIKTI, TAHLİYE YAPILDI

10 bin litre yakıt, 153 yolcu, 8 mürettebat ve arsenik içeren kimyasal madde kargosunun bulunduğu uçak, piste iniş yaptığı sırada motor ve iniş takımı bölgesinde yangın çıktı. Uçağın motorlarında çıkan yangın, ARFF ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü. AFAD ekipleri de uçakta taşınan tehlikeli maddeye müdahalede bulundu ve çevreden uzaklaştırdı. Kimyasal maddeye maruz kalan mürettebat ve yolcular, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
