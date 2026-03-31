Vatandaşlar Tarafından Kurtarılan Eşek "Fıstık", Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Maskotu Oldu

Güncelleme:
Söke'de çamura saplanan sahipsiz eşek, vatandaşların kurtarma çalışmalarıyla Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezdeki çalışanlar, sevimli eşeğe 'Fıstık' adını verdi ve onun sağlığına kavuşması için gereken bakımı sağlıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Söke'de kömür madeni ocağı yakınlarında saplandığı çamurdan vatandaşlar tarafından kurtarılan eşeğin yeni yuvası oldu. Çalışanların "Fıstık" adını verdiği eşek, sevimliğiyle kısa sürede merkezin maskotu haline geldi.

Söke'ye bağlı Çavdar Mahallesi'nde bulunan kömür madeni ocağı yakınlarında geçen hafta sahipsiz bir eşek çamura saplandı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, eşek için kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren uğraşların ardından saplandığı çamurdan çıkarılan eşek, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. Yeni yaşam alanını kısa sürede benimseyen eşeğe merkezde görevli personel "Fıstık" adını verdi.

Eşeği teslim aldıklarında durumunun kritik olduğunu belirten Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, "Hayvanseverlerin çabasıyla kurtarılan Fıstık'a sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Fıstık'ın burada her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca düzenli olarak bakımı da yapılıyor. Yeni yaşam alanına çok alıştı. Ben, duyarlı davranıp, yaşaması için Fıstık'a bir şans daha veren hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı

Savaşta korkulan oldu! 2 kritik hedefleri var
