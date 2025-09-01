Eşek Adası'nda Göçmen Kadın'nın Cansız Bedeni Bulundu

Yunanistan'a bağlı Eşek Adası'nda bir kadın göçmenin ölü bulunmasının ardından Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 26 göçmeni kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sisam Adası'nın güneyinde ve Aydın kıyılarına yaklaşık 10 deniz mili uzaklıkta bulunan Eşek Adası'nda (Agathonisi) bir kadın göçmenin ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri dün adada kurtarılan 26 göçmenle birlikte bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Söz konusu kadının cenazesi, Sahil Güvenlik'e ait kurtarma botuyla Sisam Hastanesi'ne nakledildi.

Kurtarılan 26 göçmen ise bir yolcu gemisiyle Sisam Adası'ndaki kabul ve kimlik tespit işlemleri için Göçmen Kabul Merkezi'ne (KYT) sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel

