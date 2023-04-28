Eşeğin üzerine atladığı vatandaş, dükkana kaçarak zor kurtuldu

Mersin'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sokak ortasında başıboş dolaşan bir eşek, o esnada yoldan geçen bir vatandaşın üzerine atladı. O esnada neye uğradığını şaşıran vatandaş, çareyi çevredeki dükkanlardan birine kaçmakta buldu.

Mersin'de sokak ortasında yaşanan olay izleyenleri güldürdü.

Mersin'de Pınarbaşı mahallesi Atatürk bulvarında sokak ortasında dolaşan bir eşek, kendisine yaklaşan bir vatandaşa dostça davranarak üstüne çıkmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran vatandaş kaçmaya çalıştı. Arkadaş canlısı eşek vatandaşı takip etmeye başladı.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal edyada en çok izlenenler arasına girdi.