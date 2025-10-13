Eşeğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, eşeğe çarpan otomobilin sürücüsü A.Ç. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde eşeğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 34 AFV 832 plakalı otomobil, Kurtalan-Batman kara yolunun Gürgöze köyü mevkisinde eşeğe çarptı.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle telef olan eşek, yoldan çekildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel