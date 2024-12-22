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Esad Rejiminin Terk Edilen Tankları Şam Girişinde Görüntülendi

Esad Rejiminin Terk Edilen Tankları Şam Girişinde Görüntülendi
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin Şam'a girmesini engellemek için konuşlandırdığı tanklar otoyolda terk edilmiş halde hava görüntüleriyle kaydedildi. Rejimin aldığı önlemler arasında tankların stratejik noktalara yerleştirilmesi dikkat çekiyor.

- Esad'dan geriye Şam'ın girişine konuşlandırdığı tanklar kaldı

ŞAM - Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı onlarca tank, otoyolda terk edilmiş halde görüntülendi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin ilerleyişini engellemek amacıyla aldığı önlemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Muhaliflerin rejime karşı başlattığı operasyonu engelleyemeyen devrik lider Esad'ın tankları ülkenin dört bir yanında sergileniyor. Esad'ın muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı çok sayıda tank ve zırhlı araç, otoyolda terk edilmiş halde havadan görüntülendi. Kamera görüntülerinde kontrol noktalarındaki cepheye yerleştirilen tankların sınır hatlarında ilerlemeyi durduracak şekilde konuşlandırılması dikkat çekti.

Bazı tanklar çevrede yaşayan çocukların oyun alanına dönüşürken, halk da zaman zaman otoyolda araçlarını durdurup rejimden geriye kalan tanklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN - Güncel
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