Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısıOkula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Abu Mucahit El Halebi - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı Okula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.
- Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı
Okula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Naasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kayıpları doğrulandı.