Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısıOkula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı - Haberler

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Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısıOkula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Abu Mucahit El Halebi - Güncel
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- Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı Okula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

- Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı

Okula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Naasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kayıpları doğrulandı.

Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısıOkula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısıOkula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısıOkula giden 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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