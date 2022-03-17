Erzurumluların soğukla imtihanı kamerada... Araçta çekilen skeç yüzleri güldürdü

ERZURUM Erzurum'da saçak altında kalarak buz kesen araçlarını temizleyen tiyatro oyuncuları yaptıkları skeçlerle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum son yılların en soğuk mart ayını geçiriyor. Soğuk hava, araçlarını istemeden saçak altına çeken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları için ise skeç konusu oldu. Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı ve oyuncu Şerif Avcı buz kütlesine dönen araçlarını temizlemeye çalışırken çektikleri skeçlerle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken soğuk havanın çekilen videoyla içleri ısıttığı yorumları yapıldı.