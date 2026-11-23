Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sağanak sonrası taşan dereye ekiplerce müdahale edildi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Karasu Mahallesi'ndeki dere dün etkili olan kuvvetli sağanak sonrası taştı.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makineleriyle taşkına müdahale etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından sabahın erken saatlerinde taşkına müdahale edilmiş olup, bölgede çalışmalar devam etmektedir. Yürütülen çalışmalarla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, dere yatağının düzenlenerek suyun doğal akış güzergahının sağlanması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA