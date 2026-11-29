Erzurum Yakutiye'de doğal gaz borusu sızıntıya yol açtı, İsmet Paşa Caddesi kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Meydana gelen sızıntı nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, gaz ekipleri gazı keserek onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'da Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı cadde doğal gaz sızıntısı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye emniyet ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, doğal gaz ekipleri de gazı kesti.
Ekipler, sızıntının gerçekleştiği noktada onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA